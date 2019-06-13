"Національний Корпус" спростував причетність до політсили Сергія Козлюка, якого звинувачують у побитті людини

Сергій Козлюк, звинувачений у побитті людини під час силового зіткнення на території харківського ТЦ "Барабашово", не має жодного стосунку до "Національного Корпусу". Інформація про причетність Козлюка до організації – фейк, проплачений народним депутатом та українським олігархом Олександром Фельдманом.

Про це політична партія "Національний Корпус" заявила сьогодні, 13 червня, у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні у Київському районному суді Харкова обирають запобіжний захід для 26-річного Сергія Козлюка, якого підозрюють у нападі на харківського телеоператора Вадима Макарюка. За словами Козлюка, він 7 червня приїхав на ринок "Барабашово" з цікавості, а про події дізнався в соціальних мережах. На суді Козлюк та його адвокат сказали, що він не має жодного стосунку ні до громадських організацій, ні до політичних партій, ні тим паче до "Національного Корпусу", – пояснюють у політичній партії.

Нацкорпусовці також зазначили, що деякі ЗМІ навмисно пов’язують Козлюка з "Національним Корпусом" з метою дискредитувати політичну силу в очах виборців. В організації "чорної піар-кампанії" проти "Національного Корпусу" представники політсили підозрюють чинного народного депутата та власника ТЦ "Барабашово" – Олександра Фельдмана.

"Представники "Нацкорпусу" не були присутні 7 червня на території ринку, хоча, загалом підтримують спротив підприємців, яких тероризує воєнізована охорона народного депутата Олександра Фельдмана та адміністрації "Барабашово". Фельдман лякає виборців "злими радикалами", котрі займаються рейдерством. Він намагається використати цю ситуацію для очорнення політичних опонентів та щодня штампує грандіозні фейки", – повідомив "Національний Корпус".

Нагадаємо, 7 червня в Харкові на території ТЦ "Барабашово" відбулася сутичка за участі торговців та переодягнених у військову форму "тітушок".

Безпосередні учасники подій – торговці ТЦ – раніше повідомили, що у кінці минулого року адміністрація ТЦ, не маючи законних підстав, погрожувала розірвати з ними договори про оренду торгових майданчиків, якщо підприємці не заплатять від 100 - до 200 доларів за аренду метра квадратного. Ці гроші потрібно було внести на рахунок сумнівної фірми. Коли деякі торговці відмовилися виконувати такі вимоги, їм почали погрожувати фізичною розправою. Щоб протистояти бесчинствам з боку адміністрації ТЦ, підприємці створили профспілку, найняли юриста та залучили до спротиву представників харківського осередку "Національного Корпусу".