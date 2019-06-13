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13 червня 2019, четвер, 20:00 17
Вибори 2019-06-13T21:30:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук веде в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йде за списками Порошенка

Вакарчук веде в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йде за списками Порошенка

Дружина голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича Ярина Ясиневич буде балотуватися в депутати Верховної Ради від партії відомого українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос". Про це повідомила екс-міністр Юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook.

"Сім'я В'ятровича тісно пов'язана з родиною Вакарчука. Дружина В'ятровича була помічником Вакарчука сина, коли той недовго, але був нардепом від Ющенка. Перед цим Ярина Ясиневич була керівником апарату Міністерства освіти, коли міністром був Вакарчук-тато", - написала вона.

Нагадаємо, чоловік Ярини Ясиневич Володимир В'ятрович має намір йти на парламентські вибори від партії колишнього Президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Тим часом екс-заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина вирішила балотуватися в Раду від "Голосу".

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