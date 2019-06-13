Проекту рішення КС щодо розпуску Ради поки що немає, - джерело

Проекту рішення Конституційного суду у справі про конституційність дострокового припинення повноважень Верховної Ради поки що ще немає.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Проекту рішення поки немає", - сказав він.

За його словами, рішення КС точно не буде прийнято до 20 червня, а швидше після.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представитель Ради в КС заявив, що 11 червня рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.

Зеленський заявив в КС, що йде, щоб не тиснути, але суспільство стежить. Представник президента в КС заявив, що Розпуск Ради Зеленським конституційний. Противник Зеленського вдарив прихильницю по обличчю під будівлею КС.

Також невідомий повідомляв про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.

Парубій не передав Конституційному суду список депутатів коаліції.

У той же час, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.