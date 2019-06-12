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12 червня 2019, середа, 18:20 29
Вибори 2019-06-12T18:26:13+03:00
Українські Новини
Рейтинги "Слуги народу" та "Опозиційної платформи" знизилися, а "Батьківщини" і "Голосу" - зросли

Рейтинги "Слуги народу" та "Опозиційної платформи" знизилися, а "Батьківщини" і "Голосу" - зросли

Соціологічний опитування. Фото:
Соціологічний опитування. Фото: "Рейтинг"

Партія "Слуга народу" народу набирає 47,5% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,4%, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,5% і "Голос" - 6,4% на виборах Верховної Ради за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Ці 5 партій долають необхідний бар'єр 5% і проходять до Ради серед респондентів, які мають намір голосувати і визначилися з вибором.

Респондентів запитали, чи будуть вони брати участь у дострокових виборах Ради 21 липня.

69% відповіли ствердно, 15% - скоріше так, 9% - ні, 3% - скоріше ні, 4% не змогли відповісти.

При цьому під час вибору партії респондентам поставили запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори пройшли наступної неділі.

Серед партій, які набрали менше 5% голосів тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, 4,3% отримує "Сила і честь", 2,5% - Радикальна партія, а решта - менш ніж 2,4%.

Опитування проводилося 6-9 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Ради за опитуванням "Рейтингу", який проводився з 29 травня по 3 червня.

72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступили за розпуск Верховної Ради.

Також майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.

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