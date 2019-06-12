МОЗ попередив українців про шкоду для здоров'я препарату Miracle Mineral Solution

Міністерство охорони здоров'я попереджає про шкоду для здоров'я від використання препарату Miracle Mineral Solution.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"У 2010 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше повідомила про негативні наслідки від використання Miracle Mineral Solution. Зараз вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров'я після використання препарату Miracle Mineral Solution (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда Велика Британія, Вануату та США)", - сказано в повідомленні.

Глобальна система ВООЗ з епіднагляду та моніторингу неякісної та фальсифікованої медичної продукції 7 червня направила міжнародне сполучення від року з попередженням про використання продукту Miracle Mineral Solution.

Продукт містить хлорит натрію і випускається під назвами «Miracle Mineral Solution», «Miracle Mineral Supplement», «Розчин для очищення води (WPS)» та інші.

Зазвичай продається через Інтернет нібито для лікування низки захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, лихоманки Денге і Чикунгунья.

В описі зазначено, що може використовуватися дорослими і дітьми. Останні повідомлення у ЗМІ інформують, що продукт продається через організацію "Церква "Здоров'я і зцілення", Genesis II, і через сайти Miracle Mineral Solution.

Поширеними побічними ефектами є: блювота і діарея, що призводять до зневоднення, болі в животі й пекучі болі в горлі.

Крім того, були зареєстровані повідомлення про метгемоглобінемію і анурію, два повідомлення про гемолітичну анемію, про гістіоцитарний некротичний лімфаденіт і одне повідомлення про смерть (не перевірено).

На сайтах розміщено інформацію про можливість відчуття нудоти, блювоти і діареї як доказу, що продукт працює.

Оскільки користувачі можуть вважати, що шлунково-кишкові симптоми є «нормальними» (на відміну від токсичних ефектів), у подальшому це призводить до використання великих доз і тільки збільшує ризик токсичності.

Також користувачі зазвичай не звертаються по медичну допомогу, тому справжня кількість побічних ефектів, викликаних Miracle Mineral Solution, невідома.

Додаткове занепокоєння викликає те, що пацієнти можуть приймати Miracle Mineral Solution замість ефективних лікарських засобів.

Хлорит натрію і діоксид хлору мають антимікробні властивості й можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь.

Хлорит натрію використовується як розчину для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів із метою дезінфекції.

Жодне хімічна речовина не має дозволу на використання як харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.

ВООЗ провела оцінку токсичності хлорита натрію: допустиме добове споживання становить 30 мкг на 1 кг маси тіла.

Як повідомляли Українські Новини, Держлікслужба заборонила продаж декількох серій "Німесил".

Раніше українці почали отримувати ліки безкоштовно за електронним рецептом.