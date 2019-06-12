МОЗ попередив українців про шкоду для здоров'я препарату Miracle Mineral Solution

Міністерство охорони здоров'я попереджає про шкоду для здоров'я від використання препарату Miracle Mineral Solution.\r\nПро це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.\r\n"У 2010 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше повідомила про негативні наслідки від використання Miracle Mineral Solution. Зараз вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров'я після використання препарату Miracle Mineral Solution (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда Велика Британія, Вануату та США)", - сказано в повідомленні.\r\nГлобальна система ВООЗ з епіднагляду та моніторингу неякісної та фальсифікованої медичної продукції 7 червня направила міжнародне сполучення від року з попередженням про використання продукту Miracle Mineral Solution.\r\nПродукт містить хлорит натрію і випускається під назвами «Miracle Mineral Solution», «Miracle Mineral Supplement», «Розчин для очищення води (WPS)» та інші.\r\nЗазвичай продається через Інтернет нібито для лікування низки захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, лихоманки Денге і Чикунгунья.\r\nВ описі зазначено, що може використовуватися дорослими і дітьми. Останні повідомлення у ЗМІ інформують, що продукт продається через організацію "Церква "Здоров'я і зцілення", Genesis II, і через сайти Miracle Mineral Solution.\r\nПоширеними побічними ефектами є: блювота і діарея, що призводять до зневоднення, болі в животі й пекучі болі в горлі.\r\nКрім того, були зареєстровані повідомлення про метгемоглобінемію і анурію, два повідомлення про гемолітичну анемію, про гістіоцитарний некротичний лімфаденіт і одне повідомлення про смерть (не перевірено).\r\nНа сайтах розміщено інформацію про можливість відчуття нудоти, блювоти і діареї як доказу, що продукт працює.\r\nОскільки користувачі можуть вважати, що шлунково-кишкові симптоми є «нормальними» (на відміну від токсичних ефектів), у подальшому це призводить до використання великих доз і тільки збільшує ризик токсичності.\r\nТакож користувачі зазвичай не звертаються по медичну допомогу, тому справжня кількість побічних ефектів, викликаних Miracle Mineral Solution, невідома.\r\nДодаткове занепокоєння викликає те, що пацієнти можуть приймати Miracle Mineral Solution замість ефективних лікарських засобів.\r\nХлорит натрію і діоксид хлору мають антимікробні властивості й можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь.\r\nХлорит натрію використовується як розчину для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів із метою дезінфекції.\r\nЖодне хімічна речовина не має дозволу на використання як харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів.\r\nВООЗ провела оцінку токсичності хлорита натрію: допустиме добове споживання становить 30 мкг на 1 кг маси тіла.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держлікслужба заборонила продаж декількох серій "Німесил".\r\nРаніше українці почали отримувати ліки безкоштовно за електронним рецептом.