Суд знову заарештував підозрюваного в організації вбивства Олешка

Печерський районний суд Києва знову заарештував підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко (позивний "Сармат"), якого раніше відпустили з-під варти.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

"Сигиду заарештували на 1 місяць", - повідомив співробітник відомства.

Таке рішення суд прийняв у середу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці примусово доставили в Київ підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Олешко ("Сармата") для обрання запобіжного заходу.

Поліція затримала екс-бійця спецроти міліції "Торнадо" з посвідченням співробітника Європолу за підозрою в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка в Бердянську Запорізької області. Підозрюваний 5 місяців переховувався від слідства в різних регіонах країни.

Підозрюваного у вбивстві "Сармата" затримали під час спроби втекти за кордон.

В Бердянську добровольця батальйону "Донбас 2014", активіста і борця з корупцією Віталія Олешка (Сармата) затсрелили в липні минулого року.