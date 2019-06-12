Суд знову заарештував підозрюваного в організації вбивства Олешка

Печерський районний суд Києва знову заарештував підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешко (позивний "Сармат"), якого раніше відпустили з-під варти.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.\r\n"Сигиду заарештували на 1 місяць", - повідомив співробітник відомства.\r\nТаке рішення суд прийняв у середу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці примусово доставили в Київ підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Олешко ("Сармата") для обрання запобіжного заходу.\r\nПоліція затримала екс-бійця спецроти міліції "Торнадо" з посвідченням співробітника Європолу за підозрою в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка в Бердянську Запорізької області. Підозрюваний 5 місяців переховувався від слідства в різних регіонах країни.\r\nПідозрюваного у вбивстві "Сармата" затримали під час спроби втекти за кордон.\r\nВ Бердянську добровольця батальйону "Донбас 2014", активіста і борця з корупцією Віталія Олешка (Сармата) затсрелили в липні минулого року.