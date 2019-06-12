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12 червня 2019, середа, 16:11 23
Політика 2019-06-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Команда Зеленського розглядає введення 2-палатного парламенту, - Стефанчук

Команда Зеленського розглядає введення 2-палатного парламенту, - Стефанчук

Команда Президента Володимира Зеленського розглядає варіант введення 2-палатного парламенту.

Про це представник Президента в Раді Руслан Стефанчук повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Це один з можливих варіантів, який ми будемо розглядати. Ми не готові сьогодні ігнорувати думку громадян, висловлену в 2000 році. Тоді було чотири питання, в тому числі про дві палати і скорочення кількості депутатів", - сказав він.

Стефанчук зазначив, що введення 2-палатного парламенту підтримала більшість на референдумі 2000 року, тому команда Президента не може ігнорувати цей запит.

Представник Президента заявив і про необхідність скорочення кількості парламентаріїв.

Політик припустив, що верхня палата обиралася б за мажоритарною системою, а нижня - за пропорційною.

"Коли у нас на момент здобуття незалежності в країні було 52 мільйони людей, тоді 450 депутатів могли бути виправдані. Тому ми піднімаємо питання про необхідність перепису населення. Ми хочемо зрозуміти людський ресурс в Україні, і звідси на підставі європейських норм представництва обчислити оптимальну кількість депутатів", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні анонсували призначення нових губернаторів.

Раніше Зеленський запропонував Раді відстрочити впровадження нового ринку електроенергії на рік.

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