У Херсонській області затримали бойовика "Самооборони Криму"

Правоохоронці затримали в Херсонській області бойовика "Самооборони Криму".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Під час проведення розшукових заходів співробітники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що в 2014 році чоловік входив у склад незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак", - сказано в ньому.

Чоловіка затримали, коли він повернувся на підконтрольну територію, щоб відновити паспорт громадянина України.

"Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина", - сказано в повідомленні.

Йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), що карається позбавленням волі до 8 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, в Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку.

Раніше бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області.