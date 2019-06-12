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  • У Харкові на захист стрілка, підозрюваного в нападі на журналіста, стали активісти "ініціативних груп" ринку "Барабашово", - ЗМІ
12 червня 2019, середа, 12:31 329
Політика 2019-06-12T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Харкові на захист стрілка, підозрюваного в нападі на журналіста, стали активісти "ініціативних груп" ринку "

У Харкові на захист стрілка, підозрюваного в нападі на журналіста, стали активісти "ініціативних груп" ринку "Барабашово", - ЗМІ

У Харкові активісти так званих "ініціативних груп" торгового центру "Барабашово" закликають у своїх пабліках приїхати до Київського районного суду і "захистити" активіста "Національного корпусу", підозрюваного в нападі на журналіста.

Як передає Depo.Харків, відповідні заклики з'явилися сьогодні, 12 червня, у групі Barabashovo.info.

"Поліція хоче заарештувати нашу людинц, члена НК, який нас захищав", - йдеться у заклику.

Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові поліція встановила особу чоловіка, який 7 червня на території ТЦ "Барабашово" переслідував і стріляв у бік оператора телепрограми "Вести" Вадима Макарюка. Підозрюваним виявився Сергій Козлюк, який раніше брав участь як активіст у заходах "Національного корпусу".

26-річному Козлюку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

На цей час відомо, що Козлюк раніше підозрювався у розбійному нападі під час участі в господарському конфлікті в Золочівському районі. За даними джерела в поліції, у вересні 2015 року він керував групою бійців громадської організації "Східний корпус" в конфлікті на полі соняшнику в селі Уди. Вони виступили в підтримку однієї з сторін конфлікту (поле належало одному господарству, але було засіяно інших), в результаті бійки, троє представників протилежної сторони були доставлені в лікарню, один - у тяжкому стані. Також вони заявили про зникнення грошей і мобільних телефонів.
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