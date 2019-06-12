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12 червня 2019, середа, 11:45 11
Економіка 2019-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках

Рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках

Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today

У середу, 12 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 11 червня підвищився на 1 копійку і становив 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 12 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,63 4,20
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок.

Тим часом, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.

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