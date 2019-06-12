Рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках

У середу, 12 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 11 червня підвищився на 1 копійку і становив 3,63 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 12 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,63\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок.\r\nТим часом, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.