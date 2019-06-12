Рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках

У середу, 12 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 11 червня підвищився на 1 копійку і становив 3,63 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 12 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,20 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після різкого обвалу долар і євро подорожчали відразу на 15 копійок.

Тим часом, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.