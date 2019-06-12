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12 червня 2019, середа, 11:49 428
Політика 2019-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ

Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ

У Харкові поліція встановила особу чоловіка, який 7 червня на території ТЦ "Барабашово" переслідував і стріляв у бік оператора телепрограми "Вісті" Вадима Макарюка.

Як повідомило кореспондентові Depo.Харків поінформоване джерело у поліції Харківської області, підозрюваним виявився Сергій Козлюк, який раніше брав участь як активіст у заходах "Національного корпусу".

За відомостями співрозмовника агентства, зараз із Козлюком проводяться слідчі дії, уже проведені обшуки. Сьогодні в Київському райсуді Харкова відбудеться засідання з обрання йому запобіжного заходу.

26-річному Козлюку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

На цей час відомо, що Козлюк раніше підозрювався в розбійному нападі під час участі в господарському конфлікті в Золочівському районі. За даними джерела в поліції, у вересні 2015 року він керував групою бійців громадської організації "Східний корпус" в конфлікті на полі соняшнику в селі Уди. Вони виступили на підтримку однієї зі сторін конфлікту (поле належало одному господарству, але було засіяно іншим), внаслідок бійки троє представників протилежної сторони були доставлені в лікарню, один - у важкому стані. Також вони заявили про зникнення грошей і мобільних телефонів.
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