Журналісти з 130 країн провели марш солідарності з вимогою покарати вбивць Павла Шеремета та інших загиблих колег

Майже 400 журналістів з усього світу взяли участь у марші солідарності, який пройшов центром столиці Тунісу ввечері 11 червня. На заході, ініційованому з нагоди відкриття в Тунісі 30-го Конгресу Міжнародної федерації журналістів, скандували "Солідарність" і вимагали справедливості у справах вбивств журналістів по всьому світу. Про це повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко в Facebook.\r\nУчасники маршу несли прапорці з символікою МФЖ і портретами убитих журналістів. Хода закінчилася біля будівлі Асоціації журналістів Тунісу, на фасаді якої розміщено великий банер з фото Павла Шеремета, Яна Куцака, Дафни Галичини та інших загиблих співробітників медіа.- Безпека і справедливість - це наші принципові вимоги до урядів всіх країн світу, - говорить учасник маршу, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. - Солідарність - наш заклик до кожного журналіста, щоб ми не мирилися з безкарністю та атаками на наші права.\r\nКонгрес Міжнародної федерації журналістів вперше за 90-річну історію проходить на африканському континенті. Його учасниками є представники журналістських асоціацій і союзів з понад 150 країн світу. Нинішній Конгрес присвячений проблемі для журналістики в цифрову епоху, зокрема, планується затвердження нової редакції глобального кодексу журналістської етики.\r\n\r\nТільки в травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.\r\nВсього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.\r\nА також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештована.\r\nБільш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушила з мертвої точки.\r\nПравозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.