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12 червня 2019, середа, 08:25 372
Політика 2019-06-12T10:00:02+03:00
Українські Новини
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ таке ж, як при попередньому президенті, - Кива

Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ таке ж, як при попередньому президенті, - Кива

Тиск на українську опозицію за спроби здешевити газ для населення - це гра нової влади за старими схемами. Про це член парламентського виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива заявив в ефірі телеканалу "NEWSONE".

"Сьогодні починається безпосередньо тиск на опозицію і гра по добре сформованому сценарію попереднього президента-мародера - Порошенко. Медведчук поїхав до Москви і домовився про суттєве зниження ціни на газ, що дасть можливість людям хоча б зітхнути з полегшенням. Адже від ціни на газ залежить розмір цих просто вбивчих платіжок, які отримують пенсіонери, вчителі та лікарі", - сказав політик.

 

При цьому Ілля Кива додав, що влада намагається пред'явити Віктору Медведчуку звинувачення в скоєнні кримінального злочину "за те, що він намагається вирішити проблеми мільйонів українців".

 

Політик нагадав, що серед очікувань співвітчизників від нової влади було руйнування енергетичних монополій.

 

"За кого голосувала країна, віддаючи 73%? За те, що нова влада сяде на старі схеми та продовжить цей кривавий терор українського народу? Важливо щоб українці правильно оцінювали дії нової влади, яка грає за старими нотами і старими правилами", - сказав Ілля Кива.

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