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11 червня 2019, вівторок, 23:44 30
Вибори 2019-06-11T23:52:31+03:00
Українські Новини
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ

Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ

Сергій Іванов. Фото: day.kyiv.ua
Сергій Іванов. Фото: day.kyiv.ua

У вівторок, 11 червня, стало відомо про те, що блогер і телеведучий каналу "1+1" Сергій Іванов йде на вибори у Верховну Раду за мажоритарною системою від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу", повідомляє "Страна" з посиланням на джерела.

Іванов йде по одному з мажоритарних округів.

Сергій Іванов народився 26 серпня 1976 року. Закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Працював в органах прокуратури. Пізніше був прийнятий на посаду заступника департаменту контролю за обігом підакцизних товарів Луганській податкової адміністрації, звідки був звільнений, за однією версією, за корупційні дії.

За іншою версією, Іванов був звільнений за публічну підтримаю Євромайдану.

У травні 2014 року став відомим як блогер, який виступав з радикальних майданівських і націоналістичних позицій.

"Я вважаю, що це місто (Луганськ), від початку люмпенське, отримує те, що по суті справи заслуговує. Тут дуже багато неосвічених людей, в яких дали сходи ідеї великороського шовінізму, нав'язувані радикальними ідеологічними російськими сектами Кургіняна, Дугіна зі всіма його рухами", - написав Іванов в липні 2014 року в розпал боїв за Луганськ, коли місто перебувало під обстрілом без води і електрики.

На початку жовтня 2016 року Сергій Іванов разом з Наталією Мосейчук стали ведучими ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

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