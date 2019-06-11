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  • Більшість росіян хочуть бачити південний схід України незалежним або в складі Росії, - соцопитування
11 червня 2019, вівторок, 21:58 26
Світ 2019-06-12T00:00:01+03:00
Українські Новини
Більшість росіян хочуть бачити південний схід України незалежним або в складі Росії, - соцопитування

Більшість росіян хочуть бачити південний схід України незалежним або в складі Росії, - соцопитування

Соціологи "Левада-центру" відзначили коливання громадської думки у Росії щодо майбутнього невизнаних республік на південному сході України: вперше з квітня 2014 року помітно зросла кількість прихильників входження регіону до складу РФ і вперше за всю історію опитування різко зросла частка прихильників докризового стану справ.

Згідно з прес-релізом "Левада-центру", варіант про те, щоб південний схід України став незалежною державою, обрало більшість респондентів - 29%, пише "Інтерфакс".

Ця відповідь стабільно виявляється найпопулярнішою в Росії з травня 2014 року.

Помітно конкурувати з цією відповіддю став варіант про те, щоб південний схід України став частиною Росії - цей пункт вибрали 27% респондентів. Найбільша кількість прихильників цієї відповіді в опитуваннях "Левада-центру" була в березні 2014 року - 48%, але потім показник різко знизився і в попередньому опитуванні від березня 2017 року так відповіли 21% опитаних.

Варіант "Залишався частиною України, але отримав більшу незалежність від Києва" обрали 17%. Частка тих, хто відповів так, поступово падає з березня 2015 року (27%), під час останнього подібного опитування в березні 2017 року так відповів 21%.

Найбільш помітний зріст показав варіант "Залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи" - так відповіли 14%. Якщо за весь час проведення опитування - з березня 2014 року по березень 2017 року частка респондентів таким чином коливалася в коридорі від 8% до 4%, то в травні 2019 року порівняно з березнем 2017 року кількість прихильників такого рішення в опитуванні зросла вдвічі.

Як повідомляли Українські Новини, Володимиру Путіну стабільно довіряють 82%.

Також росіяни вважають Україну одним з головних ворогів.

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