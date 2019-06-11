У Дніпрі в підземному переході жінка продавала гранати

В Новокодацькому районі м. Дніпра співробітники поліції затримали жінку за фактом продажу гранат у підземному переході.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції Дніпровській області.

Зазначається, що під час оперативних заходів вони вилучили у жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Все вилучене направлено на експертизу.

Встановлено, що 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Її затримали в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу. Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Жінка зберігала вдома гранатомети у Дніпрі. Фото: ГУ Нацполіції

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік в магазині намагався продати жінці гранати.

Крім того, екс-радника мера Конотопа затримали за підозрою в хуліганстві і зберіганні гранат.