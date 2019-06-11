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11 червня 2019, вівторок, 17:13 356
Суспільство 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві на Троєщині побудують сміттєпереробний комплекс, - ЗМІ

У Києві на Троєщині побудують сміттєпереробний комплекс, - ЗМІ

У Києві збудують сміттєпереробний комплекс. Він буде здатен переробляти 700 тис. тонн на рік і міститиме етап сортування, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

"У жовтні 2017-го були ухвалена Національна стратегія поводження із відходами, у лютому 2019-го – Національний план. Оновлена законодавча база працює лише кілька місяців. Проте місто Київ готує власний регіональний план управління відходами для Києва. Це комплексний документ, що погоджується з Мінрегіоном і Мінприроди", – сказав Пантелеєв.

Створення комплексу пов'язано із потребою закрити полігон твердих побутових відходів №5 поблизу села Підгірці на Київщині.

У КМДА додали, що на Троєщині будувати сміттєпереробний комплекс не будуть.

Народний депутат Борислав Береза, обраний на Троєщині, попередив, що завод може діяти як звалище.

"Після того, як київське керівництво ухвалило рішення про те, що на Троєщині будуватимуть сміттєпереробний завод, це ж керівництво обіцяє, що заводу не буде. Значить стопроцертно будуватимуть і в гіршому варіанті поєднають його зі звалищем", - припустив Береза.

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