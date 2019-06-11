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11 червня 2019, вівторок, 15:39 17
Події 2019-06-11T15:48:43+03:00
Українські Новини
У Дніпрі евакуювали тисячи людей з 128 об'єктів

У Дніпрі евакуювали тисячи людей з 128 об'єктів

Співробітники Національної поліції евакуювали близько 10 тис. людей через повідомлення про мінування 128 об'єктів в Дніпрі.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Невідомий анонімно повідомив про замінування 92 супермаркетів "АТБ", 13 торгово-розважальних центрів, залізничного вокзалу та автостанції, 10 лікарень, 10 житлових додому і гіпермаркету "Ашан".

Робота об'єктів відновлено частково.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпрі за один день "мінували" два вокзали та райраду.

Також поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування аеропорту "Дніпропетровськ".

Крім того, "замінували" суд у центрі Дніпра, поліція почала розслідування.

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