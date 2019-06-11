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11 червня 2019, вівторок, 13:15 77
Суспільство 2019-06-11T16:30:03+03:00
Українські Новини
Море в Одесі аномально позеленіло: купатися і їсти морепродукти не рекомендовано

Море в Одесі аномально позеленіло: купатися і їсти морепродукти не рекомендовано

Море позеленіло. Фото: Думська
Море позеленіло. Фото: Думська

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі у зв'язку з аномальним розвитком водоростей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"У зв'язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може призвести до наявності в морській воді небезпечних речовин і мікробіологічних організмів, Головне управління Дердспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання в такій воді", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, рекомендується утриматися від вживання виловленої на узбережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

Як повідомляли Українські Новини, комісія виконавчого комітету міської ради Білої Церкви з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на екстреному засіданні прийняла рішення з 23:00 9 червня тимчасово припинити водопостачання із-за ризику забруднення води після падіння притоку річки Рось вантажівки з невідомою хімічною речовиною. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення річки Рось у Вінницькій області.

Раніше під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів.

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