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11 червня 2019, вівторок, 12:52 36
Політика 2019-06-11T16:30:03+03:00
Українські Новини
Розпуск Ради Зеленським конституційний, - представник президента в КС

Розпуск Ради Зеленським конституційний, - представник президента в КС

Представник президента в Конституційному Суді Федір Венеславський вважає конституційним указ Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це він сказав в ході засідання Конституційного суду, передають Українські Новини.

"Президент не вийшов за межі своїх повноважень. Він діяв згідно Конституції... Указ президента є конституційним",- сказав він.

За його словами, коаліція депутатських фракцій відсутня в Раді більше 2 років і у Зеленського були юридичні підстави достроково припинити повноваження парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, представник Верховної Ради в Конституційному Суді Анатолій Селіванов виключає ухвалення рішення КС за позовом про конституційність розпуску парламенту у вівторок.

Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

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