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  • У Росії "Вєдомості", "Комерсант" і "РБК" вийшли з однаковими обкладинками на підтримку арештованого журналіста Голунова
10 червня 2019, понеділок, 10:13 11
Світ 2019-06-10T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Росії "Вєдомості", "Комерсант" і "РБК" вийшли з однаковими обкладинками на підтримку арештованого журналіста

У Росії "Вєдомості", "Комерсант" і "РБК" вийшли з однаковими обкладинками на підтримку арештованого журналіста Голунова

Обкладинки друкованих видань в Росії. Фото: РБК
Обкладинки друкованих видань в Росії. Фото: РБК

Друковані версії російських видань "Ведомости", "Коммерсантъ" і РБК вийшли 10 червня з однаковою першою смугою, на якій зображений журналіст "Медузи" Іван Голунь. Спільну заяву було зроблено у зв'язку з справою журналіста Івана Голунова, звинуваченого у збуті наркотиків.

"6 червня за підозрою в замаху на збут і виробництво наркотиків був затриманий спеціальний кореспондент відділу розслідувань видання "Медуза" Іван Голунь. Ми вітаємо вибір судом більш адекватною, ніж ув'язнення в СІЗО, запобіжного заходу Івану Голунову. Разом з тим ми не вважаємо представлені слідством докази винуватості Івана Голунова переконливими, а обставини його затримання викликають великі сумніви в тому, що при проведенні слідчих дій не було порушено законодавство. Ми не виключаємо, що затримання і подальший арешт Голунова пов'язані з його професійною діяльністю", – сказано в заяві.

Обкладинки друкованих видань в РосіїОбкладинки друкованих видань в Росії

Видання вимагають "детальної перевірки дій співробітників МВС, причетних до затримання Івана Голунова, на відповідність законодавству" і наполягають на надання даних цієї перевірки ЗМІ.

"Ми чекаємо від правоохоронних органів неухильного дотримання закону і вимагаємо максимальної прозорості при проведенні розслідування. Ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і закликаємо підключитися до цього профільні громадські організації. Ми вважаємо, що виконання цих вимог принципово важливо не лише для журналістської спільноти Росії, але і для всього російського суспільства в цілому. Ми вимагаємо дотримання закону всіма і для всіх", – повідомили журналісти.

Як повідомляли Українські Новини, главреда "Медузи" усунули за домагання на корпоративі.

Так, секс-скандал в "Медузі" закінчився відставкою головного редактора Колпакова.

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