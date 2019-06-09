Інвестори Facebook проголосували за відставку Цукерберга

Більшість зовнішніх акціонерів Facebook, які у квітні зажадали зняти Марка Цукерберга з поста голови ради директорів компанії, - це 68% - проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Марка Цукерберга, повідомляє "Голос Америки".

Головна причина критики Цукерберга з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їхню думку, політика компанії щодо захисту особистих даних користувачів.

Однак, як зазначає видання, ймовірно, це голосування не призведе до негайної зміни керівництва. Причина - дворівнева система акцій, згідно з якою кожна акція, яку мають Цукерберг і керівництво компанії, відповідає десяти голосам при прийнятті рішень. При цьому, які утримують зовнішні акціонери, мають по одному голосу.

"Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакета акцій Цукерберг має 58% голосів у компанії. Цукерберга може звільнити тільки сам Цукерберг", - зазначає видання.

Пропозицію зняти Цукерберга з посади вже висувалося в жовтні 2018 року, проте з тих пір ситуація не змінилася.

ICYMI: Protesters brought a not-so-subtle message to Facebook’s annual shareholder meeting - a large, inflatable angry emoji https://t.co/viDGWgKEAV via @ReutersTV pic.twitter.com/ZsHBMdOE0v — Reuters Top News (@Reuters) 6 июня 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, Цукерберг вирішив об'єднати обмін повідомленнями в WhatsApp, Instagram і Facebook.

Парламент Британії отримав внутрішні документи Facebook і листування Цукерберга. Раніше Facebook на 50% збільшив витрати на безпеку Цукерберга.

Тим часом, Цукерберг і Харарі обговорили шанси України і Гондурасу приєднатися до гонки ШІ.