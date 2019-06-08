Син екс-мера Кіровограда, який збагатився на кошти місцевого бюджету, йде в депутати, - ЗМІ

Кирило Москаленко, син колишнього міського голови Миколи Кропивницького Москаленко, готує документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України від одномандатного округу.

Про це повідомили громадські активісти області, пише "Апостроф".

За їх словами, з внесенням близько 42 тис. грн грошової застави для балотування в одномандатному окрузі у кандидата Кирила Москаленка проблем не буде - сім'я колишнього міського голови Миколи Кропивницького Москаленко нажила чимало статків, освоюючи кошти місцевого бюджету.

Так, екс-меру та його синові належать десятки компаній, які активно беруть участь у тендерних закупівлях в Кіровоградській, Київській, Чернігівській та Одеській областях. Це ТОВ "Торговий дім Інтерресурси", ТОВ "Байя сервіс", ТОВ "Керуюча компанія Інтерресурси", ТОВ "ЩОРСАГРОИМПУЛЬС", ТОВ "Інтерресурси яхтинг", ТОВ "Максим М", ТОВ "Інтертепло", ТОВ "АДК Боско дизайн", ПСП "Сновський", ПВКП "Імпульс", "КВК" та інші.

ТОВ "Інтерресурси", зокрема, у часи правління Януковича прославився скандальною реконструкцією Свято-Хрестовоздвиженської церкви-усипальниці родини Раєвських у селі Розумівка. Компанія мала відновити ліпнину, прикрасити стіни та підлогу і виготовити іконостас для церкви значно завищеною кошторисом майже 4,5 млн грн.

Вже після Революції Гідності, в 2015 році споріднені компанії Москаленка освоюють бюджетні кошти на реконструкцію головного корпусу №1 обласної дитячої лікарні, кошторис якої вже після перемоги ТОВ "Інтерресурси" на торгах зріс на 1 млн грн до 35,15 млн грн. При цьому ніякого пояснення зростання вартості робіт компанія і замовник робіт не надали. Проте вже в наступному році управління капітального будівництва облдержадміністрації надала фірмі Москаленка ще більш ніж на 58,08 млн грн на продовження реконструкції корпусів лікарні. Бюджетні порушення були виявлені і при реконструкції будівлі обласного театру вартістю 78,71 млн грн, яку влада також віддала компанії "Інтерресурси".

Цікаво, що компанія Москаленка "Інтерресурси" з 2011 року є монопольним постачальником комунальних послуг для психіатричної лікарні і онкодиспансеру в Кіровограді, отримавши за цей час понад 300 млн грн.