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07 червня 2019, пʼятниця, 18:27 16
Політика 2019-06-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією "УДАР" на виборах в Раду

Саакашвілі пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією "УДАР" на виборах в Раду

Міхеіл Саакашвілі. Скріншот відео facebook/SaakashviliMikheil
Міхеіл Саакашвілі. Скріншот відео facebook/SaakashviliMikheil

Колишній Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, відмовився об'єднати партію "Рух нових сил" з парією "Український демократичний альянс за реформи" (УДАР) для спільної участі на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Незважаючи на те, що я вважаю, що Віталій Кличко зробив дуже гідну пропозиція, нам на цей союз йти не варто, тому що у нас є чітка ідеологія, чітке розуміння, є у нас чіткі принципи", - сказав Саакашвілі у відеозверненні.

Політик зазначив, що не має наміру йти на компроміси в розріз зі своїми принципами.

За його словами, об'єднання з партією мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка УДАР було б таким компромісом.

Також він подякував меру Києва за пропозицію.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.

Раніше Саакашвілі розповів про свої плани на вибори у Верховну Раду і похвалив нового Президента.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР.

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