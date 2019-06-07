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07 червня 2019, пʼятниця, 13:47 8
Економіка 2019-06-07T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Газпром" готовий почати переговори про постачання газу в Україну за ціною нижче на 25%

"Газпром" готовий почати переговори про постачання газу в Україну за ціною нижче на 25%

Компанія "Газпром" (Росія) готова почати переговори про пряме постачання природного газу в Україну за ціною на 25% нижче, ніж зараз.

Про це заявив голова правління компанії "Газпром" (Росія) Олексій Міллер під час зустрічі з засновником об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком і головою політради партії "За Життя" Віктором Медведчуком у Санкт-Петербурзі (Росія), передають Українські Новини.

"Ми готові почати переговори про підготовку угоди з постачання російського газу, які забезпечили б рівень ціни нижче на 25% кінцевого споживача, ніж на сьогодні", - сказав він.

Медведчук додав, що ціна на газ для населення не має перевищувати 4 тис. гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Бойко і Медведчук обговорили з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером питання укладення нових контрактів на постачання природного газу і його транзит через українську газотранспортну систему (ГТС).

Росія пов'язує продовження транзиту газу через Україну з політичною стабільністю та досягненням домовленостей Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і "Газпрому".

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

6 липня "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків.

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