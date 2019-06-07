Після відходу від Ляшко Мосійчук хоче заборонити гей-парад у Києві

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити проведення "Маршу рівності" за права ЛГБТ у Києві 23 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд". З відповідним позовом до суду звернувся народний депутат Ігор Мосійчук", - сказано в ньому.

Позивач просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації, яка не вжила заходів щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд" і просить суд винести рішення про заборону його проведення.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній позовом.

Як повідомляли Українські Новини, Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням партії "радикалів".

А також депутат Мосійчук прийшов на телеефір п'яним і нагородив купу дурниць. Обзивав глядачів, хрестився і чудив. Тут ввдео.

Раніше Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.