Після відходу від Ляшко Мосійчук хоче заборонити гей-парад у Києві

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити проведення "Маршу рівності" за права ЛГБТ у Києві 23 червня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\n"Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд". З відповідним позовом до суду звернувся народний депутат Ігор Мосійчук", - сказано в ньому.\r\nПозивач просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації, яка не вжила заходів щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд" і просить суд винести рішення про заборону його проведення.\r\nЗараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній позовом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням партії "радикалів".\r\nА також депутат Мосійчук прийшов на телеефір п'яним і нагородив купу дурниць. Обзивав глядачів, хрестився і чудив. Тут ввдео.\r\nРаніше Мосійчук заявив про вихід з Радикальної партії.