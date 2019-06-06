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06 червня 2019, четвер, 17:15 12
Економіка 2019-06-06T17:22:29+03:00
Українські Новини
У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив підготовки до опалювального сезону

У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив підготовки до опалювального сезону

Дефіцит обігових коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка підвищила ціну на газ для населення на 4,6% до 8 627 гривень/тис. куб м на червень, може перешкодити накопиченню в підземних сховищах (ПСГ) 20 млрд куб. м природного газу до початку опалювального сезону 2019/20 року.

Про це написав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За той газ, який ми поставили раніше, "газсбути" і виробники тепла заборгували 61,4 млрд гривень. Це вдвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", - написав він.

Також Коболєв додав, що ще одним чинником дефіциту є вимога Кабінету Міністрів сплатити 90% прибутку компанії в якості дивідендів до кінця червня.

"Саме зараз, коли нам потрібні гроші на закупівлю газу на зиму, це для нас надзвичайний виклик. Доводиться вибирати - дивіденди зараз або захист від кризи. Частині державних підприємств уряд дозволив сплачувати лише 30% прибутку. Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ", - підкреслив він.

Крім того, Коболєв додав, що є варіант залучити кредитні кошти, але для цього потрібен дозвіл та активну участь Кабміну як єдиного акціонера "Нафтогаза".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогазу" необхідно залучити 1 млрд доларів кредитних коштів для виконання плану закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ).

Тим часом, Кабінет Міністрів вирішив створити робочу групу з перевірки формування ціни газу "Нафтогазом".

Також Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення.

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