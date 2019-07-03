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03 липня 2019, середа, 07:30 8
Життя 2019-07-03T08:30:01+03:00
Українські Новини
Черешня - головна скарбниця вітамінів

Черешня - головна скарбниця вітамінів

Чим корисна черешня.
Чим корисна черешня.

Черешня є першовідкривачем ягідного сезону. Головна перевага полягає в тому, що ця ягода з'являється вже в перших числах травня, компенсуючи таким чином дефіцит вітамінів в організмі після зими. Як повідомляли "Українські Новини", в Україні в минулому році сезон черешні стартував рано.

Плоди черешні достигають, залежно від сорту, в проміжку від кінця травня до кінця червня. У цьому році, незважаючи на нестабільність весняної погоди, ягода з'явилася на прилавках вчасно.

М'якоть черешні містить в собі вітаміни групи В, які відіграють велику роль у клітинному метаболізмі. Особливо слід виділити вітамін B6, який бере участь у процесах вуглеводного обміну, синтезі гемоглобіну і поліненасичених жирних кислот, а також регулює активність нервової системи. І в цілому черешня стимулює роботу практично всіх життєво важливих органів: печінки, нирок, серця, кишечника.

Крім того, черешню характеризує солодкий смак, а тому цю ягоду часто використовують в компоти, конфітюри та варення, щоб продовжити споживання вітамінів і в зимовий період.

В цьому році вихід української черешні на внутрішній ринок був затриманий в результаті прохолодної весни і низки дощів. Поставки на експорт посилилися в тому числі через зростання продукції третіх країн. Наприклад, Узбекистан тепер може скласти гарну конкуренцію закарпатської черешні.

В той же час мелітопольська черешня ось-ось отримає статус "Географічні зазначення в Україні", що підвищить рівень якості та значущості як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Раніше Українські Новини з'ясували, в чому полягає користь в полуниці.

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