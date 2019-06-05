Росія повинна виплатити компенсацію кожному українцю, - Данилюк

Лідер громадянського руху "Спільна справа", Олександр Данилюк заявив, що кожен громадянин України має право на отримання компенсації від дій Росії, котрі завдали моральної шкоди. За його словами, тут мова йде не тільки про тих, хто безпосередньо постраждав: вимушені переселенці, особи, які мешкають на окупованих територіях, втратили там майно, учасники бойових дій, поранені, члени родин загиблих та інші. За його словами, понад п'ять років перебування в стресі, в якому перебувають українці через російську агресію, не є природній стан, в якому би мали перебувати.

Данилюк, зазначив, що зараз є сотні виграних справ, за іншими, більш складними категоріями, зокрема ухвала про арешт 3,5 млрд, але це не ті гроші, які можуть компенсувати весь обсяг зобов'язань не лише перед Україною, як державою, а й перед українськими громадянами.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", має наміри об’єднатись на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. "Сила права" – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією. На сайті руху оприлюднено біля семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів. На думку Сенченка, ці кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат в президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. В 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Андрій Сенченко, донедавна - один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але заявив про вихід з партії. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, в 2014 році був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.