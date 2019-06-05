підписатися на розсилку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 червня 2019, середа, 12:10 390
Політика 2019-06-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Росія повинна виплатити компенсацію кожному українцю, - Данилюк

Росія повинна виплатити компенсацію кожному українцю, - Данилюк

Олександр Данилюк, фото Радіо Свобода
Олександр Данилюк, фото Радіо Свобода

Лідер громадянського руху "Спільна справа", Олександр Данилюк заявив, що кожен громадянин України має право на отримання компенсації від дій Росії, котрі завдали моральної шкоди. За його словами, тут мова йде не тільки про тих, хто безпосередньо постраждав: вимушені переселенці, особи, які мешкають на окупованих територіях, втратили там майно, учасники бойових дій, поранені, члени родин загиблих та інші. За його словами, понад п'ять років перебування в стресі, в якому перебувають українці через російську агресію, не є природній стан, в якому би мали перебувати.

Данилюк, зазначив, що зараз є сотні виграних справ, за іншими, більш складними категоріями, зокрема ухвала про арешт 3,5 млрд, але це не ті гроші, які можуть компенсувати весь обсяг зобов'язань не лише перед Україною, як державою, а й перед українськими громадянами.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що, очолюваний ним громадянський рух "Спільна справа", має наміри об’єднатись на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу. "Сила права" – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням завданих російською збройною агресією. На сайті руху оприлюднено біля семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів. На думку Сенченка, ці кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Олександр Данилюк - один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат в президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні. В 2014 році - радник міністра оборони. Брав участь в бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Андрій Сенченко, донедавна - один з головних соратників Юлії Тимошенко,  фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але заявив про вихід з партії. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, в 2014 році був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.
Архів
Новини
МВС перегляне справи поліцейських, які поновились після звільнення 14:45
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
"Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя" 13:49
Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1" 13:49
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед залишенням "радикалів" 18:45
Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 18:43
Вільний ринок електроенергії загрожує Коломойському мільярдними втратами, – Мустафа Найем 14:56
Завтра Україну накриють дощі і грози, місцями зі шквальним вітром 15:01
більше новин
Зеленський провів брифінг без 50 журналістів, які чекали в черзі 15:04
Підозрюваний у вбивстві 5-річної дитини поліцейський Приходько заперечує провину 10:52
Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 18:43
Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КС 15:32
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok