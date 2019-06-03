DCH Ярославського просить позбавити нардепа Святаша недоторканність і притягти його до кримінальної відповідальності

Група DCH в особі ТОВ "Українська металургійна компанія" (УМК) подала до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України заяву про вчинені народним депутатом України 8-го скликання Дмитром Святашем кримінальних правопорушень.

Документ містить прохання "провести належну перевірку зазначених у заяві обставин на наявність в діях Святаша Д.В. ознак злочинів, передбачених ст. 343 КК України" втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця", ст. 364 КК України "зловживання владою або службовим становищем". У разі підтвердження відповідних фактів DCH просить правоохоронців "ініціювати перед Верховною Радою України питан про зняття депутатської недоторканності та надання згоди на притягнення Дмитра Святаша до кримінальної відповідальності".

Як повідомляється на офіційному сайті групи, "Українська металургійна компанія" виступає як правонаступник АТ "УкрСіббанк" "як кредитора групи АІС, співзасновником і, за наявною інформацією, одним з бенефіціарів власників якої є Дмитро Святаш".

"Необхідність подачі заяви до ГПУ, ДБР і НАБУ обумовлена ​​тим, що Дмитро Святаш тисне на суд і правоохоронні органи, прикриваючись мандатом народного депутата України і депутатською недоторканністю, в той час як ведеться розслідування у справі заволодіння шахрайським шляхом групою АІС коштами кредитора (№12013110000001043 від 16.10.2013). ЗМІ неодноразово оприлюднювали дані, що свідчать про це. Свіжий приклад - ситуація в прокуратурі м. Києва. За інформацією ЗМІ, Дмитро Святаш погрожував одному з прокурорів через його наміри вручити його бізнес-партнеру по АІС, екс-нардепу Василю Полякову повідомлення про підозру в рамках вищезазначеної кримінальної справи №12013110000001043. В м. Кропивницькому очевидці повідомляють про особисту участь Дмитра Святаша в спробі рейдерського захоплення об'єкта нерухомості, що раніше належав АІС, потім переданого АРМА, збереження якого в даний час забезпечує уповноважений АРМА управитель. Як випливає з інформації ЗМІ, Святаш супроводжував невстановлених осіб спортивної статури і спілкувався в їх інтересах з представниками поліції, що свідчить про використання депутатських повноважень в особистих цілях", - вказано у повідомленні.

Крім цього, на сайті DCH зазначено, що Святаш "особисто був присутній на судовому засіданні, де повинен був бути обраний запобіжний захід для генерального директора АІС Олександра Пугача, надаючи тим самим тиск на суд, а також системно навмисне ухилявся від виконання судових рішень і зловживав своїми процесуальними правами в рамках розглядів по його особистими зобов'язаннями перед УМК як кредитором-правонаступником АТ "УкрСіббанк".

"Депутатські звернення Дмитра Святаша щодо заарештованих активів АІС від 26.09.2018 р та 15.01.2019 р свідчать про наявність конфлікту інтересів і використанні повноважень народного депутата України в особистих цілях. Підтвердженням наявності реального конфлікту інтересів є рішення Національного агентства з протидії корупції (НАПК) відносно Дмитра Святаша та штрафні санкції, застосовані до нього за рішенням цього органу. Перераховані факти в сукупності свідчать, що Дмитро Святаш є бенефіціарним власником АІС і основна увага приділяється виконанню обов'язків народного депутата України, а протиправної захисту своїх сумнівних економічних інтересів. Подібне зловживання статусом народного депутата має багаторічний системний характер і різні форми, відповідно, має бути негайно припинено вищими правоохоронними органами України", - резюмує DCH.

Далі в повідомленні DCH наводиться інформація, вже оприлюднена на прес-конференції восени 2018 г. "Борг підприємств, що входять в корпорацію АІС сформувався в 2007-2008 роках, коли співзасновники і бенефіціари АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков виступили поручителями (солідарними боржниками) за кредитами , виданими їх компаніям АТ "УкрСіббанк". Сума заборгованості, право вимоги якої нині належить УМК, складає станом на сьогодні приблизно 100 млн доларів з урахуванням відсотків і штрафних санкцій. Схема злісного ухилення бенефіціаров АІС від погашення боргу заснована на незаконному виведенні з іпотеки заставного майна, фіктивних банкрутствах, підробці документів, маніпулюванні процесуальними правами, неправосудних судових рішеннях, а також зловживанні Дмитра Святаша своїм статусом народного депутата України. В результаті всі об'єкти нерухомості, які були незаконно виведені з іпотеки за кредитами АІС, в даний час належать юридичним особам, кінцевими бенефіціарами яких є прямі родичі Дмитра Святаша: його батьки Лариса і Володимир Святаш. У той же час борги АІС перед іншими банками-кредиторами ("Сведбанк" і ВТБ) були викуплені юридичними особами, кінцевим бенефіціаром яких є пряма родичка Василя Полякова - його сестра Ірина Полякова, відповідні дані підтверджуються виписками з державного реєстру".

У повідомленні підкреслюється, що "протягом 2009-2017 років між АТ" УкрСіббанк" та Дмитром Святашем і Василем Поляковим, в тому числі і за участю DCH, проходили переговори про реструктуризацію боргів. Проте кожного разу під тими чи іншими приводами боржники відмовлялися від виконання своїх боргових зобов'язань. у 2017 році "УкрСіббанк" продав пул боргів АІС групі DCH, яка продовжує судові розгляди. Майно АІС частково передано рішенням суду у відання Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, получ тах від корупційних та інших злочинів (АРМА). 06.09.2018 управителем заарештованої нерухомості в законодавчо встановленому порядку було визначено ТОВ РК "Воздвіженка".

У DCH також знову нагадали ЗМІ, що "публічні нападки Дмитра Святаша та групи АІС на адресу DCH не мають під собою ніяких об'єктивних підстави і можуть бути розцінені лише як спроби очевидних бенефіціарів цієї бізнес-структури ухилитися від виконання своїх боргових зобов'язань".