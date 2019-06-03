Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему

Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проб

Президент Володимир Зеленський закликає місцеву владу Харкова вирішити ситуацію з пам'ятником радянському маршалу Георгію Жукову і провулком його імені прийнятним для всіх сторін способом, а Росію - не втручатися.

Про це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Закон про декомунізацію передбачає, що повинні бути знесені пам'ятники радянським діячам. Водночас там є пункти, що якщо ці радянські діячі були задіяні у протидії нацистській окупації, то вони є винятком. Це стосується не тільки пам'ятника Жукову, а й провулка. Володимир Зеленський закликає владу Харкова з'ясувати цю правову колізію, оскільки має бути обговорення із суспільством і прийнято найбільш прийнятне для всіх сторін рішення", - сказала вона.

При цьому коментарі Росії з цього приводу Зеленський, з її слів, вважає втручанням у внутрішні справи України.

"Ми чули, що Російська Федерація почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам'ятника. Володимир Зеленський хоче підкреслити, що це знову показує, що РФ втручається у внутрішні справи суверенної держави, і закликає більше цього не робити", - повідомила Мендель.

Вона додала, що зараз відповідальність за діалог із суспільством має взяти на себе мер Харкова.

Активістам, скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці.