підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему
03 червня 2019, понеділок, 17:17 28
Політика 2019-06-03T17:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проб

Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему

Президент Володимир Зеленський закликає місцеву владу Харкова вирішити ситуацію з пам'ятником радянському маршалу Георгію Жукову і провулком його імені прийнятним для всіх сторін способом, а Росію - не втручатися.

Про це повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Закон про декомунізацію передбачає, що повинні бути знесені пам'ятники радянським діячам. Водночас там є пункти, що якщо ці радянські діячі були задіяні у протидії нацистській окупації, то вони є винятком. Це стосується не тільки пам'ятника Жукову, а й провулка. Володимир Зеленський закликає владу Харкова з'ясувати цю правову колізію, оскільки має бути обговорення із суспільством і прийнято найбільш прийнятне для всіх сторін рішення", - сказала вона.

При цьому коментарі Росії з цього приводу Зеленський, з її слів, вважає втручанням у внутрішні справи України.

"Ми чули, що Російська Федерація почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам'ятника. Володимир Зеленський хоче підкреслити, що це знову показує, що РФ втручається у внутрішні справи суверенної держави, і закликає більше цього не робити", - повідомила Мендель.

Вона додала, що зараз відповідальність за діалог із суспільством має взяти на себе мер Харкова.

Активістам, скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці.

Більше новин про: Володимир Зеленський Харків Пам'ятник Жукову

Архів
Новини
Аудит "Укроборонпрому" досі не розпочався, незважаючи на рішення Кабміну 18:10 Документ
У Зеленського розповіли про таємний візит Пінчука в АП 17:45
Варфоломій заявив, що Київського патріархату УПЦ немає і ніколи не існувало 17:19
"Укрхімтрансаміак" заявляє про недостовірність звинувачень у контрабанді аміаку з Росії 17:17
Зеленський вимагає від Росії - не втручатися в ситуацію з пам'ятником Жукову, а від Харкова - вирішити цю проблему 17:17
більше новин
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
В аеропорту Ярославського відкрилося регулярне сполучення з італійським Ріміні і Одесою 13:15
більше новин
Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41
Поліцейським, які поранили п'ятирічного хлопчика під Києвом, пом'якшили звинувачення 08:00
На Донбасі військові у бою знищили одного бойовика 08:20
Знесення пам'ятника Жукову. Фото: поліція
Активістам, які скинули пам'ятник Жукову в Харкові, загрожує 5 років в'язниці 21:30
У Китаї створили робота-кота, що реагує на дотики як живий улюбленець 20:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok