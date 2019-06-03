Коломойський прагне отримати важелі тиску на всіх учасників енергоринку, - Кушнірук

Намагаючись не допустити запуску ринку електроенергії, Ігор Коломойський прагне отримати можливість чинити тиск на всіх учасників енергоринку, як виробників так і споживачів. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Фейсбук.



На думку експерта, прагнення Ігоря Коломойського відтермінувати запуск ринка електроенергії пов’язано з власними бізнес-інтересами. І справжня мета – не відкласти запуск ринку, а поховати його на роки.



"Коломойський хоче не просто заблокувати впровадження енергоринку з першого липня поточного року, відклавши, насправді, його на роки. Він хоче, отримавши контроль над НКРЕКП, відновити схему ручного встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів, яка існувала до впровадження ціноутворення на електроенергію на базі Роттердам+. Це дозволить відновити можливість збагачуватись на занижених цінах на електроенергію, яка постачається на феросплавні заводи Коломойського", - написав Кушнірук.



Проте лише задоволенням власних інтересів справа не обмежується. Експерт вважає, що олігарх прагне отримати важелі тиску на всіх учасників енергоринку.



"Спроба не допустити запуску енергоринку та відіграти все назад має на меті також отримання можливостей тиску на всіх інших учасників енергоринку. Як на власників компаній — виробників електроенергії та обленерго (розподільчі енергомережі), так і на великих споживачів. Тобто за допомогою контролю за НКРЕКП будуть спроби тиснути на всі політичні та бізнесові групи країни", - зазначив Кушнірук.



Він також нагадав, що лобісти відтермінування запуску ринку вже підключили до цього РНБО, на якому з подачі заступника голови СБУ Івана Баканова розглядали питання своєчасного запуску ринку, як загрозу національній безпеці.



"Варто нагадати, практично перше, що зробив Баканов на посаді в.о. Голови СБУ — це розіслав листи до всіх органів влади із заявами про загрозу енергетичній безпеці у разі впровадження енергоринку. Хоча всі, хто в темі, розуміють, що йдеться не про загрозу енергетичній безпеці. Йдеться про відверте лобіювання інтересів Коломойського", - наголосив експерт.



Як повідомлялося, у п`ятницю 31 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці. Формальним приводом для проведення засідання РНБО стала трагедія на шахті "Лісова" (ДП "Львіввугілля"), яка забрала життя двох гірників. Найбільш резонансним питанням, яке розглядалося РНБО, був новий ринок електроенергії.



Секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці у мережі Фейсбук прокоментував засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з запуском нового ринку електроенергії. "Прем’єр-міністр України запевнив, що у Уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження. Вважаю що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", – написав він.