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03 червня 2019, понеділок, 11:27 15
Події 2019-06-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
З озера в Києві дістали тіло 49-річного чоловіка

З озера в Києві дістали тіло 49-річного чоловіка

Озеро
Озеро "Заплавне". Фото: Вікіпедія

У Києві в акваторії озера "Заплавне" (Дарницький район) 2 червня близько 12:00 було виявлено тіло 49-річного чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС Києва, передають Українські Новини.

Так, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці чоловік зник в акваторії озера "Заплавне".

На місце події були направлені водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи з виявлення тіла потопельника. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 8 м виявлено тіло потопельника 1970 року, і передано слідчо-оперативній групі.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, до початку купального сезону у водоймах України загинули 274 людини.

Раніше в Києві з Дніпра дістали потопельника, який вночі він з друзями стрибав з мосту. Також в Кирилівці рятувальники знайшли у воді двох утоплеників.

Взимку в Києві перехожий врятував дитину, вилетів з гірки в ополонку на озері Тельбін.

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