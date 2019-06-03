Секретар РНБО допускає запуск ринку електроенергії з 1 липня

Сценарій запуску нового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачає чинне сьогодні законодавство, можливий, і тому до нього потрібно готуватися, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк, повідомляє "Інтерфакс".

За підсумками наради в РНБО в п'ятницю він наголосив журналістам, що при такому сценарії всі відповідальні структури зобов'язані "щодобово працювати", щоб знизити його можливий негативний вплив на економіку країни.

Данилюк повідомив, що голову РНБО президента України Володимира Зеленського на нараді збентежили кардинально протилежні думки суб'єктів ринку е/е з даного питання, тому голова держави відвів два тижні на формування єдиної позиції щодо доцільності перенесення запланованого на 1 липня запуску нової моделі ринку е/е та розгляд її на РНБО.

За словами Данилюка, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), говорить про готовність керувати ситуацією при роботі ринку е/е за новими правилами, тоді як учасники ринку і парламентарії стверджують зворотне.

Секретар РНБО повідомив, що провідну роль у формуванні єдиної позиції повинен грати Кабінет міністрів.

За його словами, багато що залежить також від здатності і готовності парламенту прийняти закон про перенесення ринку, без якого реформу відкласти неможливо. Він додав, що існує також невизначеність у питанні перенесення терміну – на три, дев'ять місяців або на рік.

"Якщо в результаті аналізу ми зараз вийдемо на те, що закон "Про ринок е/е") треба все ж таки відкласти, то має бути зустріч із депутатами Верховної Ради. Якщо наслідки (запуску ринку з 1 липня, - ред.) будуть надзвичайно критичними, це (ухвалення закону про перенесення запуску ринку е/е, - ред.) має стати пріоритетом №1", - підкреслив Данилюк.

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року в Україні намічений запуск нового моделі ринку е/е Єдиний покупець і продавець е/е – ДП "Енергоринок" – ліквідується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/великими споживачами, біржі – ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозованим і фактичним споживанням).

Народні депутати Олександр Домбровський (голова профільного Комітету ВР) і Лев Підлісецький 22 травня 2019 року зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку е/е на три місяці – з 1 липня на 1 жовтня поточного року. Проект пропонує внести в перехідні положення закону "Про ринок е/е" і перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.

Народні депутати Олексій Рябчин і Юрій Чижмарь 23 травня зареєстрували законопроект про перенесення запуску енергоринку на 9 місяців.

Комітет Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданнях 28 травня і 30 травня через відсутність кворуму не зміг розглянути законопроекти про перенесення запуску нового ринку е/е на три місяці.