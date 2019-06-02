підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
02 червня 2019, неділя, 19:35 10
Зовнішня політика 2019-06-02T20:01:23+03:00
Українські Новини
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України

У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України

Крим. Фото: world-countries.net
Крим. Фото: world-countries.net

У Росії на сайті держзакупівель був розміщений тендер на виконання "дослідження" для "оцінки збитку", завданого Криму Україною з 1991 по 2014, коли Крим був анексований Росією. Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Так, повідомляється, що початкова вартість дослідження - понад 150 тисяч доларів, замовником є Держдума РФ, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, в складі України і складі Росії.

Наголошується, що заявки на тендер приймаються до 27 червня, виконавця збираються обрати 11 липня за підсумками конкурсу.

Як повідомляли Українські Новини, Росія хоче утилізувати військову техніку України в Криму.

Тим часом, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафті" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.

Більше новин про: Україна-Росія анексія Криму окупація Криму

Архів
Новини
Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22
Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57
У РФ оголосили тендер на оцінку "збитків" Криму від України 19:35
На Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів 19:12
Ярмоленко не зможе допомогти футбольній збірній України у найближчих матчах, - Костюченко 19:01
більше новин
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії, - Данилюк 22:05
Макрон запросив Зеленського до Франції 21:46
Медики в ботсаду. Фото:
Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва 20:33
більше новин
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok