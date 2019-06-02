На полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків.

Як повідомляє "Крим. Реалії", над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.

"Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземним цілям. В якості мішеней використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру", - пише ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".

А також в Одеській області випробували дві ракетні системи.

А раніше крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

Раніше артилеристи ЗСУ випробували "Півонії".