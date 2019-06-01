Під Києвом поранили в голову 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань в Київській області з'ясовують обставини отримання вогнепального поранення 5-річним хлопчиком.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

Зазначається, що розслідується кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області 5-річному хлопчикові.

За попередньою інформацією, 31 травня до реанімаційного відділення Переяслав-Хмельницької ЦРЛ було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

Працівники поліції встановили, що 31 травня близько 16-ї години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч із місцем свого проживання, під час відпочинку 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, у результаті чого отримав травму голови.

"Після проведеного оперативного втручання медичних працівників було встановлено наявність у дитини проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. З огляду на отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, під час якого на відстані 70-150 м виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і банки. Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетні два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області", - йдеться в повідомленні.

"Слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Київській області, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК)", - заявили в ДБР.

"У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання поліцейських, під час яких вилучено патрони та іншу зброю. Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру в скоєнні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні ДБР.

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