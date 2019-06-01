підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 19:50 11
Силові структури 2019-06-01T20:30:01+03:00
Українські Новини
Під Києвом поранили в голову 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських

Під Києвом поранили в голову 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських

Стрілянина. Фото: giphy.com
Стрілянина. Фото: giphy.com

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань в Київській області з'ясовують обставини отримання вогнепального поранення 5-річним хлопчиком.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

Зазначається, що розслідується кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області 5-річному хлопчикові.

За попередньою інформацією, 31 травня до реанімаційного відділення Переяслав-Хмельницької ЦРЛ було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми, перелому скроневої кістки.

Працівники поліції встановили, що 31 травня близько 16-ї години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч із місцем свого проживання, під час відпочинку 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, у результаті чого отримав травму голови.

"Після проведеного оперативного втручання медичних працівників було встановлено наявність у дитини проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. З огляду на отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, під час якого на відстані 70-150 м виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і банки. Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетні два працівники Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області", - йдеться в повідомленні.

"Слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Київській області, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК)", - заявили в ДБР.

"У рамках кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання поліцейських, під час яких вилучено патрони та іншу зброю. Слідчими ДБР готується затримання двох поліцейських у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також повідомлення про підозру в скоєнні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські в Києві створили банду наркоділків і торгівців людьми.

Тим часом, ДБР перевіряє поліцейських на причетність до смерті затриманого в патрульному авто в Сумах.

Більше новин про: Нацполіція стрілянина в Києві поранення людей ДБР України

Архів
Новини
Під Києвом поранили в голову 5-річного хлопчика: підозрюють поліцейських 19:50
Рекорд України за одночасної гри в шахи. Фото: Редпост
Фото дня: У Харкові встановили рекорд України з одночасної гри в шахи 19:20
Бойовики обстріляли Сентянівку і намагалися звинуватити в цьому ЗСУ, - СЦКК 18:55
Вибух на заводі в Росії. Скріншот відео.
У Росії прогримів вибух на заводі з виробництва авіабомб, є постраждалі 18:25
Дитяча залізниця. Фото: Інформатор
Відео дня: Оновлена дитяча залізниця у Києві встановила світовий рекорд 17:55
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства 11:18
Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук 09:10
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
Вихованці Київської МАН отримали 13 нагород на міжнародних конкурсах в 2018/19 навчальному році 17:55
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
До ринку електроенергії готові всі, крім Коломойського, – Сазонов 11:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok