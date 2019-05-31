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31 травня 2019, пʼятниця, 19:37 8
Економіка 2019-05-31T20:15:06+03:00
Українські Новини
Борг українців за комуналку зменшився на 5,5 млн гривень у квітні

Борг українців за комуналку зменшився на 5,5 млн гривень у квітні

Платіжки. Фото: bank.gov.ua
Платіжки. Фото: bank.gov.ua

У квітні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 8,7%, або на 5 513,7 млн гривень, до 57 746,3 млн гривень порівняно з березнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 травня 2019 року збільшився на 85,7 млн гривень до 4 618,5 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 3 091,8 млн гривень до 19 322,5 млн гривень.

Борг за газопостачання зменшився на 2 721,8 млн гривень до 29 486,7 млн гривень.

У квітні серед регіонів найбільшу заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксовано в Києві (4 170,250 млн гривень), Харківській (3 494,018 млн гривень) і Дніпропетровській (2 915,437 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 915,285 млн гривень), Дніпропетровській (2 808,777 млн гривень) і Одеській (2 740,803 млн гривень) областях.

Найбільшу заборгованість по квартирній платі в квітні зафіксовано в Києві (890,045 млн гривень), Дніпропетровській (947,577 млн гривень) і Донецькій (372,080 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився. Раніше борг українців за комуналку різко зріс, переваливши за 60 млрд гривень.

Тим часом в Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду.

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