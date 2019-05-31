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31 травня 2019, пʼятниця, 17:50 358
Бізнес 2019-05-31T20:30:45+03:00
Українські Новини
В Одеському аеропорту не було незаконного обладнання, – заява "Профі-ІТ"

В Одеському аеропорту не було незаконного обладнання, – заява "Профі-ІТ"

У міжнародному аеропорту "Одеса" було відсутнє обладнання для прихованого відеоспостереження.

Про це йдеться в заяві ТОВ "Профі-ІТ", яке прокуратура Одеської області підозрює в організації витоку приватної інформації з аеропорту.

"Відеоспостереження дійсно велося на території аеропорту, але звичайними камерами, легально придбаними в Україні. На території аеропорту були знаки, які попереджали про відеоспостереження", - наголошується в заяві.

Компанія також наголошує, що Приморський районний суд Одеси дозволив провести обшуки тільки в приміщеннях, орендованих ТОВ "Профі-ІТ", але правоохоронці несанкціоновано обшукали і інші приміщення аеропорту.

"Вважаємо, що проведена акція не має нічого спільного з законністю і є спробою тиску на бізнес", - вважають в ТОВ "Профі-ІТ". Компанія має намір звернутися з цього приводу в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Сам аеропорт "Одеса" заперечує наявність обладнання в його приміщеннях.

"У відповідь на численні публікації щодо неправомірного збору інформації в Одеському аеропорту повідомляємо, що в результаті проведення слідчих дій 30 травня в ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації не виявлено", - йдеться в офіційній заяві аеропорту.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області заявила про розкриття каналу незаконного витоку приватної інформації з приміщень одеського аеропорту. До "несанкціонованого використання апаратури" нібито виявилася причетна компанія "Профі-ІТ".

Міжнародний аеропорт "Одеса" (ODS) входить до трійки найбільших аеропортів України. У 2018 році через аеропорт було перевезено близько 1,5 млн пасажирів, а в нинішньому році очікується зростання пасажиропотоку на 20%. Наразі в аеропорту йде будівництво нової злітно-посадкової смуги.

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