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31 травня 2019, пʼятниця, 10:07 416
Вибори 2019-05-31T11:15:01+03:00
Українські Новини
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах

Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах

Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе З’їзд та висуне своїх кандидатів. Про це інформує офіційний портал партії.

Партія братиме участь у загальноукраїнських виборах вперше.

Незважаючи на короткий термін кампанії, партія переконана в подоланні бар’єру.

Аграрна партія має чи не найбільш розгалужену і потужну мережу низових організацій. Це підтверджується стабільно високими результатами партії на місцевих виборах. Понад 5 тисяч депутатів місцевих рад обрані від Аграрної партії. Партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів.

Аграрна партія України має намір представляти інтереси всіх українців, які проживають у селах та невеликих містах, а також усіх українців, чиє життя безпосередньо пов’язане з українським селом. Наші виборці - мешканці сіл та невеликих міст; українці, чиї батьки й родичі живуть у селах; це вихідці із сільської місцевості; це українці, чия трудова і бізнесова діяльність пов'язана з агарною сферою.

Свою місію в парламенті та уряді Аграрна партія вбачає у поверненні мудрості, хазяйновитості та інших традицій українського народу до центральних органів влади.

Аграрна партія повністю відповідає запиту українського суспільства на оновлення політичної еліти. Партія вестиме до парламенту й до уряду команду професійних управлінців і політиків, які вже завоювали довіру людей завдяки ефективному представництву їх інтересів, а також завдяки внеску у розвиток місцевих громад як депутати місцевих рад та керівники органів самоврядування.

Уже у складі нового парламенту Аграрна партія вестиме переговори про формування більшості, передусім, з партією "Слуга народу".

Найближчим часом партія повідомить ім’я керівника виборчого штабу.

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