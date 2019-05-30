У Зеленського є кандидатури на посади міністрів закордонних справ, оборони та голови СБУ, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що у Президента Володимира Зеленського є кандидатури на посади міністра закордонних справ, міністра оборони і голови Служби безпеки України.\r\nПро це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"Є (кандидатури), але це буде анонсувати Президент. Звичайно є, інакше він не подавав би на звільнення ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ, ні глави СБУ", - сказав він.\r\nДанилюк не розкрив прізвища кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.\r\nРаніше Грицак подав у відставку.\r\nА Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.