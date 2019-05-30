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30 травня 2019, четвер, 23:34 10
Кабмін 2019-05-31T01:00:01+03:00
Українські Новини
У Зеленського є кандидатури на посади міністрів закордонних справ, оборони та голови СБУ, - Данилюк

У Зеленського є кандидатури на посади міністрів закордонних справ, оборони та голови СБУ, - Данилюк

Олександр Данилюк.
Олександр Данилюк.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що у Президента Володимира Зеленського є кандидатури на посади міністра закордонних справ, міністра оборони і голови Служби безпеки України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Є (кандидатури), але це буде анонсувати Президент. Звичайно є, інакше він не подавав би на звільнення ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ, ні глави СБУ", - сказав він.

Данилюк не розкрив прізвища кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

Раніше Грицак подав у відставку.

А Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

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