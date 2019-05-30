У Грузії депутати парламенту хочуть підняти питання екстрадиції Саакашвілі

У Грузії парламентарій Акакій Зоідзе заявив, що прокуратура повинна звернутися до України з вимогою про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, який вчора прилетів до Києва, на батьківщину. Про це повідомляє "Грузія.Online".

Зоидзе заявив, що прокуратура Грузії має знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

"Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. По ідеї, повинна звернутися", – зазначив Зоидзе.

Крім того, парламентарій Нукри Кантарія також вважає, що необхідно знову підняти питання екстрадиції Саакашвілі.

"Вважаю абсолютно логічним, що коли людина знаходиться в розшуку, знову повинне бути поставлене питання її екстрадиції. Думаю, що так і повинно статися", – сказав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду.

Раніше Зеленський відмінив припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.