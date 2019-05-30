Відмовили гальма: у Мексиці в жахливій ДТП з автобусом загинули 23 людини

Сьогодні, 30 травня, стало відомо про серйозну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули 23 людини. Про це повідомляє CNN.

Так, попередньо відомо, що у вантажного автомобіля відмовили гальма, внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Після зіткнення автомобілі загорілися.

Наголошується, що в результаті аварії загинули не менше 23 осіб, а ще 30 – травмовані.

Також повідомляється, що в автобусі знаходилися паломники.

Як повідомляли Українські Новини, у Казахстані в жахливій ДТП з автобусом загинули 11 осіб.