Керівник департаменту Львівської міськради госпіталізовано через побиття під час штурму будівлі міськради у Львові

Керівник департаменту Львівської міськради госпіталізовано через побиття під час штурму будівлі міськради у Ль

Керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради Євген Бойко госпіталізовано внаслідок побиття під час штурму будівлі міськради невідомими у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

"Після побиття псевдоактивистами, які сьогодні виламали двері в ратушу і прорвалися всередину, директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко госпіталізували з травмою селезінки", - йдеться в повідомленні.

Після медичного огляду лікарі наполягли на госпіталізації, попередньо, на кілька днів.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі виламали двері на вході до Львівської міськради.