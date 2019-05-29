ДБР відкрило справу проти АРМА

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу проти керівництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, (АРМА) за фактом можливої недбалості при визначенні управляючого резиденції "Межигір'я" (Київська область).

Про це це йдеться в повідомленні прес-служби АРМА, передають Українські Новини.

Зазначено, що 16 травня Нацагентство отримало від ДБР лист з вимогою надати інформацію про фактичне прийняття заарештованих активів "Межигір'я" (рухоме і нерухоме майно, корпоративні права ТОВ "Танталіт"), їх оцінку, інвентаризацію, визначення шляху управління зазначеними вище активами, проведення конкурсу з визначення управляючого активами.

Обгрунтуванням цієї вимоги є факт досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25 квітня за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

АРМА заявляє про повне дотримання законодавства при конкурсне обрання управляючого заарештованими активами "Межигір'я".

Як повідомляли Українські Новини, детективи Національного антикорупційного бюро в ході обшуків в АРМА вилучили документи, що стосуються резиденції "Межигір'я", а також конгрессно-виставкового центру "Парковий".

Також НАБУ вилучив документи і техніку в АРМА.