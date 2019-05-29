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29 травня 2019, середа, 10:37 22
Події 2019-05-29T10:40:25+03:00
Українські Новини
2 шахтаря загинули внаслідок аварії на шахті "Лісова" у Львівській області

2 шахтаря загинули внаслідок аварії на шахті "Лісова" у Львівській області

2 шахтаря загинули 29 травня із-за аварії на шахті "Лісова" у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник державного підприємства "Львіввугілля".

Обвал порід стався на 181-му бортовому штреку пласта "Сокальський" у районі з'єднання з лавою N181.

У цей момент у шахті перебували 69 шахтарів.

Під обвалом опинилися два шахтаря – 21-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.

Під час рятувальної операції обох звільнили з під завалів без ознак життя.

Головне управління Держпраці у Львівській області створило комісію для розслідування інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 32-річний шахтар загинув 21 квітня на шахті "Степова" (Сокальський район, Львівська область).

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