Померла дочка відомого музиканта Трики і співачки Мартіни Топлі-Берд

Відомий музикант Трікі та співачка Мартіна Топлі-Берд повідомили про смерть своєї 24-річної дочки Мазі-Міни Топлі-Берд. Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

Трікі повідомив, що його дочка померла на початку місяця, 8 травня.

"Я думав, що я знаю, що таке втрата, але тепер моя дочка пішла, і я розумію, що я поняття не мав, що це означає. Ніякі слова або текст не можуть пояснити - моя душа почуває себе порожньою.

У Мазі Міни, моєї дочки було два імені - деякі люди називали її Мазі, деякі люди називали її Міна. Вона мала дивовижний талант співу та пісень - пісні, які будуть завершені і почуті. Люблю тебе, Мазі-Міна", - написав музикант.

Нагадаємо, раніше померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей.