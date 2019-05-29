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29 травня 2019, середа, 08:51 155
Життя 2019-05-29T11:00:03+03:00
Українські Новини
Померла дочка відомого музиканта Трики і співачки Мартіни Топлі-Берд

Померла дочка відомого музиканта Трики і співачки Мартіни Топлі-Берд

Відомий музикант Трікі та співачка Мартіна Топлі-Берд повідомили про смерть своєї 24-річної дочки Мазі-Міни Топлі-Берд. Про це музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

Трікі повідомив, що його дочка померла на початку місяця, 8 травня.

"Я думав, що я знаю, що таке втрата, але тепер моя дочка пішла, і я розумію, що я поняття не мав, що це означає. Ніякі слова або текст не можуть пояснити - моя душа почуває себе порожньою.

У Мазі Міни, моєї дочки було два імені - деякі люди називали її Мазі, деякі люди називали її Міна. Вона мала дивовижний талант співу та пісень - пісні, які будуть завершені і почуті. Люблю тебе, Мазі-Міна", - написав музикант.

Нагадаємо, раніше померла відома американська співачка і актриса Доріс Дей.

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