В зоні ООС у Попасній сталося зіткнення з ДРГ бойовиків, 1 військовий пропав без вісті

Під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. Фото: Depo.ua

Під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. Фото: Depo.ua

В бойовому зіткненні українських військових з ДРГ бойовиків у Попасній пропав безвісти один боєць ООС. Також двоє бойовиків були вбиті. Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади у faceook.

"У ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н. п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав'язався бій. В ході бою саперами були знищені двоє військовослужбовців противника і один поранений. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю", - йдеться в повідомленні.

Військові повідомили, що під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. В даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових і обстріляли житлові будинки в Верхнеторецькому.

Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.