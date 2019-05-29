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29 травня 2019, середа, 08:04 25
Силові структури 2019-05-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
В зоні ООС у Попасній сталося зіткнення з ДРГ бойовиків, 1 військовий пропав без вісті

В зоні ООС у Попасній сталося зіткнення з ДРГ бойовиків, 1 військовий пропав без вісті

Під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. Фото: Depo.ua
Під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. Фото: Depo.ua

В бойовому зіткненні українських військових з ДРГ бойовиків у Попасній пропав безвісти один боєць ООС. Також двоє бойовиків були вбиті. Про це повідомляється на сторінці 54 окремої механізованої бригади у faceook.

"У ході проведення перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів частини в районі н. п. Попасна група саперів була атакована диверсійно-розвідувальною групою противника. Зав'язався бій. В ході бою саперами були знищені двоє військовослужбовців противника і один поранений. Для підтримки ДРГ противником було застосовано заборонену мінськими домовленостями зброю", - йдеться в повідомленні.

Військові повідомили, що під час бою пропав безвісти один з військовослужбовців частини. В даний час тривають пошукові заходи, але позитивних результатів не дали.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових і обстріляли житлові будинки в Верхнеторецькому.

Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

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