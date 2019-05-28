Україна може домовитися про "безвіз" з Мексикою

Україна має намір домовитися про безвізовий режим із Мексикою.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n28 травня в рамках робочого візиту до Мексики директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев зустрівся з керівником Національного інституту з питань міграції Мексики Тонатіу Гійєна Лопесом.\r\nПід час переговорів сторони підкреслили високий рівень співпраці, а також відсутність проблем у міграційній сфері.\r\nДосягнуті під час переговорів домовленості дозволять вирішити питання скасування візових вимог для громадян обох країн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінгареллі вважає, що після обрання Зеленського Президентом загроз "безвізу" немає.\r\nТакож Україна домовилася з Домінікою про скасування віз.\r\nТим часом за два роки "безвізу" їм скористалися більше 2 мільйонів українців.