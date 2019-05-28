Стало відомо про проблеми з експортом українського зерна "Бунге", – ЗМІ

Банкрутство холдингу "Агроінвестгруп" негативно позначиться на українських агровиробниках та структурі ринку зернових.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Транснаціональні компанії-експортери вже скорочують інвестиції у закупівлю зернових. Через це частка великих компаній на ринку зміниться, зокрема, "Бунге-Україна" може втратити щонайменше 20%.

За словами президента Української зернової асоціації (УЗА) Миколи Горбачьова, після шахрайства з зерном "Агроінвестгруп" експортери відмовляються від придбання зерна на внутрішніх елеваторах за складськими квитанціями, а товаровиробники змушені будуть продавати зерно за нижчою ціною.

"Якщо раніше покупець зерна, отримуючи складську квитанцію, був певен, що став власником зерна на елеваторі, то тепер ніхто не гарантує, що товар насправді у сховищі. Багато компаній згорнуть свої програми придбання зерна за складськими квитанціями. Це напряму ударить по сільгоспвиробниках. Їм доведеться довше чекати на гроші за товар, витрачати більше коштів на логістику, бо продати зерно можна буде в порту за 200 км, а не на елеваторі за 10 км. Або ж, не маючи власних потужностей для зберігання - продавати зерно за нижчою за ринкову ціною, щоби поповнити свої обігові кошти. Це призведе до зниження надходжень валютної виручки в країну", - сказав він.

Президент УЗА додав, що через шахрайство "Агроінвестгруп" Україна втрачає інвестиційну привабливість для великих експортерів, які обмежили галузеві інвестиції.

"Дії "Агроінвестгруп" спровокували негативне ставлення інвесторів. Транснаціональні компанії суттєво обмежили інвестиції в закупівлю зерна на наступний сезон. Кілька з них уже призупинили інвестиції і збираються розпродати свої активи, щоби компенсувати збитки. Зокрема, на продаж виставлені лінійні елеватори", - зазначив Горбачьов.

Агроексперти зазначають, що після банкрутства "Агроінвестгруп" виробники почали вимагати укладення прямих контрактів із експортерами й відмовляються працювати через посередників. Відтак різко скоротяться можливості для крупних компаній купувати через фірми-"прокладки" сировину і переробляти її на давальницьких умовах для подальшого експорту без сплати податків в Україні. Зокрема, частка "Бунге-Україна" на ринку насіння соняшнику може зменшитися на 20%, через що олієекстракційний завод у Миколаєві не матиме достатньо сировини.

Від банкрутства холдингу "Агроінвестгруп" у лютому 2019 року постраждали близько 20 українських фермерів, виробників і транснаціональних компаній, державні "Аграрний фонд" та "Ощадбанк" та ще низка фондів. За встановленими слідством фактами, вони втратили понад 270 тисяч т зерна. Загальні збитки становлять до $200 млн.

В організації шахрайської схеми підозрюється керівник українського представництва компанії Bunge Дмитро Горшунов. Влітку 2018 року елеватори "Агроінвестгруп" почали приймати зерно від товаровиробників без плати за зберігання. Викупити весь обсяг зерна обіцяла "Бунге-Україна". Проте директор компанії Дмитро Горшунов відмовлявся укладати прямі договори поставки, направляючи фермерів в "Агроінвестгруп". Горшунов особисто поручався за посередника, запевняв, що віддати зерно в компанію - все одно, що продати "Бунге", і так змусив фермерів віддати продукцію. Отримавши зерно, Горшунов і Кучеренки почали продавати його і залучати під нього кредити у банках. Складські розписки, які підтверджують перехід права власності на зерно, на елеваторах виписували по кілька разів. До лютого 2019 року більшу частину зерна з елеваторів "Агроінвестгруп" вивезли на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей і продали через підставні компанії, зареєстровані на непідконтрольних територіях.

Бізнес-партнери Дмитра Горшунова, власники "Агроінвестгруп" Микола та Віталій Кучеренки втекли до Росії та перебувають у розшуку. Українській агровиробники пікетують офіс "Бунге-Україна" у Києві та вимагають арешту Дмитра Горшунова. Слідчі готують йому підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах і організованою групою) Кримінального кодексу України.